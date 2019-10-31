Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

12:35

Россия экстрадировала в Израиль двоих израильтян, подозреваемых в убийстве 20-летнего мужчины в городе Петах-Тиква. Об этом сообщает израильская полиция.

РИА Новости

«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, они бежали из страны год назад, когда началось расследование.

Официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами.

По его словам, был задействован полицейский атташе Израиля в России, международный отдел прокуратуры, Интерпол, в итоге выдача состоялась меньше чем за полгода.

Обоих подростков доставили в аэропорт имени Бен Гуриона, где их взяли под стражу.

Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова.

Источник: Россия Сегодня