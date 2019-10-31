Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

31 октября 2019     10
Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

12:35

Россия экстрадировала в Израиль двоих израильтян, подозреваемых в убийстве 20-летнего мужчины в городе Петах-Тиква. Об этом сообщает израильская полиция.

РИА Новости

«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, они бежали из страны год назад, когда началось расследование.

Официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами.

По его словам, был задействован полицейский атташе Израиля в России, международный отдел прокуратуры, Интерпол, в итоге выдача состоялась меньше чем за полгода.

Обоих подростков доставили в аэропорт имени Бен Гуриона, где их взяли под стражу.

Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова. 

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Официальное расписание поездов в Крым
Официальное расписание поездов в Крым

В официальной группе Крымской железной дороги в социальной сети «ВКонтакте» появилось расписание движения поездов, которые будут курсировать по Крымскому мосту.  Добраться …


Раскол в севастопольской «Единой России» стал фактом
Раскол в севастопольской «Единой России» стал фактом. При чём тут Чалый?

29 октября состоялась очередная сессия Нахимовского муниципалитета. Кроме того, в список голосования была внесена и еще одна кандидатура – Дмитрия Белогорцева. …


Ускорить ремонт аварийного дома в Балаклаве помогли активисты ОНФ
Ускорить ремонт аварийного дома в Балаклаве помогли активисты ОНФ

Жилой дом №10 по ул. Крестовского в Балаклаве планируют отремонтировать до конца года. Долгое время здание было в аварийном состоянии. …


В Севастополе откроется ярмарка «Урожай-2019»
В Севастополе откроется ярмарка «Урожай-2019»

1 ноября в Гагаринском районе Севастополя на улице Героев Бреста, 29А начнет работу большая сельскохозяйственная ярмарка, где сотни фермеров представят …


Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве
Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

12:35 Россия экстрадировала в Израиль двоих израильтян, подозреваемых в убийстве 20-летнего мужчины в городе Петах-Тиква. Об этом сообщает израильская полиция. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты