Ростуризм рекомендовал туристам учитывать данные о вирусе в Китае

21 января 2020     26
Ростуризм рекомендовал туристам учитывать данные о вирусе в Китае

19:38

Ростуризм призвал российских туристов принимать во внимание данные о распространении нового коронавируса в КНР при планировании поездок в эту страну.

Туристам советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания

«Также Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному направлению», — заявили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV.

И.о. вице-премьера России Татьяна Голикова сообщила, что российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространения в КНР нового коронавируса. 

По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались. 

Источник: Россия Сегодня

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