РПЦ обрушилась на Киркорова за клип об эротических фантазиях священника

7 марта 2020     10
РПЦ обрушилась на Киркорова за клип об эротических фантазиях священника

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион обрушился с критикой на Филиппа Киркорова за его новый клип «Романы». В эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» он назвал музыкальный ролик омерзительным, передает «Интерфакс».

Представитель РПЦ охарактеризовал клип как кощунственный и богохульный. «Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — считает Иларион.

Премьера клипа «Романы» состоялась 14 февраля. Киркоров исполнил в нем роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке, которую играет звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. На протяжении клипа персонаж Киркорова пытается справиться с эротическими фантазиями. В ролике содержатся откровенные сцены, на подтанцовке также задействованы девушки в костюмах монахинь.

За первые два дня клип собрал миллион просмотров на YouTube. К настоящему времени у видео 3,6 миллиона просмотров на видеохостинге.

Источник: Лента.Ру

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