РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС 12 октября сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом», — сказал Балашов.

Ранее в греческих СМИ появилась информация, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе представителями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Варфоломей снял анафему с их глав и 6 января 2019 года вручил «новой церкви» томос об автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Источник: Лента.Ру