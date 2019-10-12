РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

12 октября 2019     17
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС 12 октября сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом», — сказал Балашов.

Ранее в греческих СМИ появилась информация, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе представителями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Варфоломей снял анафему с их глав и 6 января 2019 года вручил «новой церкви» томос об автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

13 октября на Северной стороне пройдёт бесплатная вакцинация от бешенства
13 октября на Северной стороне пройдёт бесплатная вакцинация от бешенства

Государственная ветеринарная служба 12 октября провела ежегодную бесплатную профилактическую вакцинацию кошек и собак в Гагаринском районе и в селе Широкое …


РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). …


Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ
Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

17:57 Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл посетит с 12 по 18 октября Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские …


Вничью завершился хоккейный матч севастопольского «Черноморца» с командой звёзд
Вничью завершился хоккейный матч севастопольского «Черноморца» с командой звёзд

Игра прошла в филиале Нахимовского военно-морского училища. Столичная команда звёзд хоккея и силовых структур «Град» сыграла с командой Черноморского флота …


Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса
Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса

Пожилым людям стоит есть меньше красного мяса, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Говорит Москва» сказал заместитель председателя комитета Госдумы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты