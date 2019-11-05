Рубль растёт к доллару и евро

5 ноября 2019     41
Рубль растёт к доллару и евро

10:01

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

© Alexander NEMENOV AFP

Курс доллара снизился на 16 копеек — до 63,39 рубля.

Курс евро уменьшился на 37 копеек и составил 70,59 рубля. 

Источник: Россия Сегодня

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