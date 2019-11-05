10:01
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
© Alexander NEMENOV
AFP
Курс доллара снизился на 16 копеек — до 63,39 рубля.
Курс евро уменьшился на 37 копеек и составил 70,59 рубля.
Источник: Россия Сегодня
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