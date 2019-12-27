РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении России

12:18

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с решением исполкома о лишении организации статуса соответствия и введением санкций в отношении России.

РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, слова которого передаёт ТАСС.

«В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике», — добавил функционер.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее сообщалось, что WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА.

Источник: Россия Сегодня