РУСАДА: отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии

14 июня 2019     14
РУСАДА: отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в сборная легкоатлетов в Киргизии.

  • РИА Новости

Об этом она сообщила ТАСС.

Отмечается, что Казарин работал с семерыми спортсменами.

66-летний специалист в 2015 году стал участником крупного допингового скандала, когда бегунья Юлия Степанова обвинила его в систематическом использовании запрещённых препаратов. Ряд спортсменов, работавших с тренером, были дисквалифицированы.

Ранее IAAF отстранила легкоатлета Денмухаметова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Источник: Россия Сегодня

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