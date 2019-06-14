РУСАДА: отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии

Ранее IAAF отстранила легкоатлета Денмухаметова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

66-летний специалист в 2015 году стал участником крупного допингового скандала, когда бегунья Юлия Степанова обвинила его в систематическом использовании запрещённых препаратов. Ряд спортсменов, работавших с тренером, были дисквалифицированы.

Отмечается, что Казарин работал с семерыми спортсменами.

Об этом она сообщила ТАСС.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в сборная легкоатлетов в Киргизии.

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