Русофобское страноведение: автор книги «Правила Москвы» дал рекомендации для общения с Россией

Международный центр по обороне и безопасности Эстонии опубликовал рекомендации для построения отношений с Россией. Их составил Кир Джайлс — автор вышедшей несколько месяцев назад книги под названием «Правила Москвы. Что ведёт Россию к конфронтации с Западом». Джайлс утверждает, что россияне не считаются с чужими ценностями и нормами, а руководствуются собственным миропониманием. С подробностями — корреспондент RT Илья Петренко.

18:49

