Рухани объяснил сокращение обязательств по СВПД

3 июля 2019     28
Рухани объяснил сокращение обязательств по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран идёт на сокращение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ради спасения данной сделки.

Об этом сообщает IRIB.

«Мы превысили запасы урана в 300 кг и продолжим… поскольку хотим сохранить ядерную сделку», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рухани, иранская сторона вернётся к лимиту накопления урана в 300 кг, когда остальные участники договора приступят к исполнению своих обязательств.

Глава Ирана добавил, что Тегеран ограничивает исполнение положений СВПД, чтобы сохранять баланс в рамках сделки.

Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД. Согласно условиям соглашения, Тегеран обязан продавать излишки в случае превышения указанного объёма.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Погибшие на подводном аппарате моряки состояли в воинской части Петербурга
Погибшие на подводном аппарате моряки состояли в воинской части Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда подводников, погибших в результате пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом …


Визитка Путина выставлена на продажу
Визитка Путина выставлена на продажу

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина – еще с тех времен, когда будущий президент был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.  …


Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России
Севастополь скорбит по погибшим подводникам Военно-морского флота России

В Севастополе прошёл траурный митинг, посвящённый гибели 14 моряков-подводников в Баренцевом море. В память о них жители, ветераны флота и …


В Черноморском районе возобновили поиски пропавшего рыбака
В Черноморском районе возобновили поиски пропавшего рыбака

Накануне во второй половине дня в службу спасения поступило сообщение о пропаже человека. В селе Оленевка 68-летний мужчина утром 2 …


Реконструкция парка 60-летия СССР закончится к ноябрю
Реконструкция парка 60-летия СССР закончится к ноябрю

Сегодня утром, 3 июля, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проинспектировал темп реконструкции парка 60-летия СССР на ул. Хрусталева и встретился с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты