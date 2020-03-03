Рухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки

3 марта 2020     11
Рухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки

10:47

Посол Ирана в Москве Казем Джалаи заявил, что президент Исламской республики Хасан Роухани пригласил главу России Владимира Путина на саммит астанинской тройки.

РИА Новости

Об этом посол заявил на встрече в Совете Федерации России.

«В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Рухани предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану провести трёхстороннюю встречу по сирийскому Идлибу с участием Турции и Сирии, но без России.

Источник: Россия Сегодня

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