РФПИ создаст венчурные фонды с госкомпаниями

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует запуск совместных венчурных фондов с рядом госкомпаний, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ. Его цитирует ТАСС в среду, 11 марта.
«В этом году мы запустим программу по инвестициям в венчурные фонды, и мы будем не только инвестировать в компании, но и в венчурные фонды», — сказал он.
Также Дмитриев анонсировал запуск инфраструктурного инвестфонда объемом до 600 миллиардов рублей. По его словам, новый фонд будет реализовывать низкорентабельные проекты, финансируя в инфраструктуру. Часть средств составят частные вложения, утончил он.
Он также заверил, что несмотря на внешнюю турбулентность, инвесторы заинтересованы в развитии российской экономики, так как видят созданные уникальные макроэкономические условия.
Источник: Лента.Ру
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