РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долга по премиальным выплатам

19 сентября 2019     17
РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долга по премиальным выплатам

11:20

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед полузащитником Вагизом Галиулиным.

@fctambov68 Twitter

Как сообщает пресс-служба РФС, клуб задолжал 31-летнему игроку премиальные выплаты.

Отмечается, что санкции будут сняты после того, как «Тамбов» выплатит задолженность в полном объёме.

Галиулин выступал за «Тамбов» в сезоне-2018/19 и записал в свой актив одну голевую передачу в 11 матчах. Нынешний сезон он на правах аренды проводит в клубе ФНЛ «Нефтехимик».

Ранее сообщалось, что РФС разрешил «Оренбургу» играть домашние матчи на стадионе «Газовик» до 2021 года.

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Источник: Россия Сегодня

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