Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе

15 февраля 2020     17
Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе

23:18

Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

В финальной схватке 23-летний Садулаев победил румына Альберта Саритова. Для российского борца это четвёртое золото континентального первенства. Он также является четырёхкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Бронзовыми призёрами стали итальянец Абраам Коньедо и представитель Грузии Элизбар Одикадзе.

Ранее сообщалось, что Курбан Шираев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 65 кг.

Источник: Россия Сегодня

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