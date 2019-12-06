Самарин назвал «совсем неудачным» прокат короткой программы в финале Гран-при в Турине

01:32

Россиянин Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, в которой он показал пятый результат — судьи оценили выступление отечественного спортсмена в 81,32 балла.

© Владимир Песня РИА Новости

«Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным. Не хочу искать оправдания. Мы не будем упрощать ничего, будем продолжать накатывать такой набор, добиваться чистоты исполнения», — цитирует фигуриста РИА Новости.

По словам Самарина, он планирует воспользоваться выходным днём перед представлением произвольной программы, чтобы отвлечься и перезагрузиться.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Самарина и Дмитрия Алиева в короткой программе в финале мирового Гран-при в Турине.

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