Самовлюблённость как защита: учёные считают, что склонные к нарциссизму люди более устойчивы к стрессу

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Арсений Скрынников

Учёные из Университета Квинс в Белфасте выяснили, что люди, обладающие нарциссическими чертами характера, имеют определённые преимущества: они менее подвержены стрессам и не так склонны к депрессии, как другие. Авторы исследования отметили, что уверенность в себе и целеустремлённость позволяют нарциссам успешно защищаться от внешнего психологического воздействия и преодолевать трудности.

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Специалисты Университета Квинс в Белфасте в результате своего исследования выяснили, что склонные к самолюбованию люди обладают повышенной психологической устойчивостью. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Нарциссизм входит в группу «тёмной тетрады» личностных черт, которая также включает в себя макиавеллизм, психопатию и садизм. Существует два основных типа нарциссизма — грандиозный и уязвимый. Уязвимые нарциссы склонны занимать оборонительную позицию и рассматривать поведение других как враждебное, тогда как грандиозные нарциссы обычно имеют завышенное чувство собственной важности и озабочены статусом и властью», — рассказал автор исследования доктор Костас Папагеоргиу.

Группа учёных под его руководством изучила поведение около 700 взрослых людей, склонных к нарциссизму. В итоге выяснилось, что они гораздо менее подвержены стрессу и депрессии, чем среднестатистический человек. Исследователи отмечают, что присущие нарциссам уверенность в себе и целеустремлённость позволяют им успешно защищаться от внешнего психологического воздействия и нивелировать влияние стрессовых ситуаций на психику.

Кроме того, результаты исследований показали, что грандиозный нарциссизм позволяет не воспринимать жизненные проблемы как препятствия. При этом учёные не оправдывают проявления нарциссических черт характера, но отмечают, что некоторые аспекты нарциссизма — это лишь эволюционная особенность, благодаря которой люди научились стойко преодолевать неблагоприятные периоды своей жизни.

Источник: Россия Сегодня