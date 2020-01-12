Самодурова выложила видео тройного акселя, спортсменку раскритиковали за недокрут

12 января 2020     8
Самодурова выложила видео тройного акселя, спортсменку раскритиковали за недокрут

13:31

Чемпионка Европы Софья Самодурова показала, как проходит изучение тройного акселя, однако фигуристку раскритиковали в социальных сетях.

© Александр Вильф РИА Новости

«Самодурова не сможет? Step by step…» — написала спортсменка в Instagram, прикрепив видео прыжка.

В комментариях многие болельщики указали фигуристке на недокрут и удивились, зачем Самодурова выложила не слишком удачный прыжок в социальную сеть. После этого спортсменка закрыла возможность комментировать пост.

Ранее СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу.

Источник: Россия Сегодня

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