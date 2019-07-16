Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает РЕН ТВ.
Источник: Лента.Ру
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает РЕН ТВ.
Источник: Лента.Ру
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Самолет упал на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает РЕН ТВ. Источник: Лента.Ру
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