Самолет упал на жилой дом в Чечне

16 июля 2019     17
Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает РЕН ТВ.

Источник: Лента.Ру

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Самолет упал на жилой дом в Чечне
Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает РЕН ТВ. Источник: Лента.Ру


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