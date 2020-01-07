Самсонова победила чемпионку US Open 2017 в первом круге турнира WTA в Брисбене

10:17
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.© Nikku/imago sportfotodienst globallookpress.com
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу 21-летней российской теннисистки.
Во втором круге Самсонова сыграет либо с первой ракеткой России Анастасией Павлюченковой, либо с чешкой Петрой Квитовой.
Ранее сообщалось, что Блинкова победила Бенчич на старте турнира WTA в Шэньчжэне.
Источник: Россия Сегодня