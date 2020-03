Сандерс призвал ввести режим ЧС в США из-за COVID-2019

23:34

Сенатор Берни Сандерс заявил, что американский президент Дональд Трамп должен объявить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом Сандерс написал на своей странице в Twitter.

We are dealing with a national emergency and the president should declare one now.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 12, 2020