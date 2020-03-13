Сандерс призвал ввести режим ЧС в США из-за COVID-2019

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Сенатор Берни Сандерс заявил, что американский президент Дональд Трамп должен объявить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.© Reuters
Об этом Сандерс написал на своей странице в Twitter.
We are dealing with a national emergency and the president should declare one now.
— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 12, 2020
«Мы имеем дело с национальным чрезвычайным положением, и президент должен объявить его», — заявил он.
Ранее сообщалось, что туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году на фоне стремительного распространения нового типа коронавируса.
Источник: Россия Сегодня