Сандерс призвал ввести режим ЧС в США из-за COVID-2019

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году на фоне стремительного распространения нового типа коронавируса.

«Мы имеем дело с национальным чрезвычайным положением, и президент должен объявить его», — заявил он.

Об этом Сандерс написал на своей странице в Twitter.

Сенатор Берни Сандерс заявил, что американский президент Дональд Трамп должен объявить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.

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