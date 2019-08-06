Сапёры нашли 200 снарядов на участке в Харьковской области

10:19
Сапёры обнаружили и изъяли 200 артиллерийских снарядов на приусадебном участке в Харьковской области.© dsns.gov.ua
«Специалисты, которые прибыли к месту вызова, идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 37 миллиметров, в количестве 200 единиц», — сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, боеприпасы изъяли и уничтожили в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что в Донбассе из-за детонации боеприпасов закрыли КПП «Гнутово».
Источник: Россия Сегодня