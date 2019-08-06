Сапёры нашли 200 снарядов на участке в Харьковской области

6 августа 2019     35
Сапёры нашли 200 снарядов на участке в Харьковской области

10:19

Сапёры обнаружили и изъяли 200 артиллерийских снарядов на приусадебном участке в Харьковской области.

© dsns.gov.ua

«Специалисты, которые прибыли к месту вызова, идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 37 миллиметров, в количестве 200 единиц», — сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, боеприпасы изъяли и уничтожили в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Донбассе из-за детонации боеприпасов закрыли КПП «Гнутово».

Источник: Россия Сегодня

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Сапёры нашли 200 снарядов на участке в Харьковской области
Сапёры нашли 200 снарядов на участке в Харьковской области

10:19 Сапёры обнаружили и изъяли 200 артиллерийских снарядов на приусадебном участке в Харьковской области. © dsns.gov.ua «Специалисты, которые прибыли к …



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