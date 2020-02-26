Саудовская Аравия выразила соболезнования в связи со смертью Мубарака

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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман отправили телеграмму президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего египетского лидера Хосни Мубарака.
«Мы узнали о кончине Мухаммеда Хосни Мубарака, бывшего президента арабской республики Египет, пусть упокоит его Аллах, и передаём вам, семье умершего и народу дружественного Египта соболезнования и искренне скорбим», — цитирует РИА Новости текст телеграммы.
Ранее египетские власти объявили трёхдневный траур в связи со смертью Хосни Мубарака.
Экс-президент страны скончался 25 февраля в возрасте 91 года.
Источник: Россия Сегодня