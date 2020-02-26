Саудовская Аравия выразила соболезнования в связи со смертью Мубарака

Экс-президент страны скончался 25 февраля в возрасте 91 года.

Ранее египетские власти объявили трёхдневный траур в связи со смертью Хосни Мубарака.

«Мы узнали о кончине Мухаммеда Хосни Мубарака, бывшего президента арабской республики Египет, пусть упокоит его Аллах, и передаём вам, семье умершего и народу дружественного Египта соболезнования и искренне скорбим», — цитирует РИА Новости текст телеграммы.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман отправили телеграмму президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего египетского лидера Хосни Мубарака.

Австрия не будет закрывать границу с Италией из-за коронавируса 00:12 Австрийские власти не намерены закрывать границу с Италией из-за заражения COVID-2019 двух итальянцев в австрийском городе Инсбрук. «Мы исключили закрытие …



Саудовская Аравия выразила соболезнования в связи со смертью Мубарака 00:57 Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман отправили телеграмму президенту Египта Абдель Фаттаху …



СМИ назвали причину смерти Хосни Мубарака Бывший президент Египта Хосни Мубарек скончался от хронической почечной недостаточности, говорится в опубликованном газетой el-Watan документе о разрешение на погребение. …



Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей Спасатели, несмотря на темное время суток, продолжают искать двух мальчиков, которых унесло в Черное море в районе Лазаревского. Как сообщает …

