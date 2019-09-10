Сафин: ну какой же Медведев плохиш, он — душка

10 сентября 2019     15
Сафин: ну какой же Медведев плохиш, он — душка

20:50

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о том, почему болельщики считают россиянина Даниила Медведева отрицательным персонажем в мире тенниса.

© Javier Rojas/Pi globallookpress.com

«Какой же он плохиш? Очень хороший мальчик, душка, по нему видно», — заявил Сафин в интервью RT.

По его мнению, спортсмен высокого уровня должен тщательно заботиться о свой репутации.

«Сначала он был одним из большинства, а затем стал первым среди молодых. И теперь ему необходимо понять, как с этим жить. Это очень важно. Потому что публику легко настроить против себя, а можно постоянно стебать. Но если ты это делаешь от души, не пытаешься что-то из себя изображать, то тебя примут», — добавил бывший теннисист.

Ранее Сафин признался, что его не интересует работа на телевидении в качестве теннисного эксперта.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольский коммунист может возглавить Республику Крым
Севастопольский коммунист может возглавить Республику Крым

Сегодня президент страны направил на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на должность главы республики. Это действующий руководитель Сергей Аксенов, депутат …


Славиша Карабашевича оставили под арестом
Славиша Карабашевича оставили под арестом

По решению Ленинского районного суда он пробудет в СИЗО Симферополя ещё два месяца. Сербская сторона заявила о том, что готова …


При пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом пострадали два человека
При пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили во вторник, …


Назван сменщик Болтона
Назван сменщик Болтона

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности после отставки Джона Болтона станет Чарли Каппермен. Об этом сообщает Reuters. До …


Сафин: ну какой же Медведев плохиш, он — душка
Сафин: ну какой же Медведев плохиш, он — душка

20:50 Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о том, почему болельщики считают россиянина Даниила Медведева отрицательным персонажем в мире …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты