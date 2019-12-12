Сахалин накрыл мощный снежный циклон

Из-за обрушившегося снежного циклона на Сахалине перекрыты дороги и переправы, произошло несколько крупных ДТП. Жителям советуют не пользоваться личным транспортом и быть внимательными на улице, сообщает ИА Sakh.com. Местные жители публиковали видео с метелью в Instagram.

Полицейский автомобиль перевернулся на северном выезде из Южно-Сахалинска

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ДТП произошло сегодня утром, 12 декабря, на северном выезде из Южно-Сахалинска, в районе поста ГИБДД.

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По предварительной информации, водитель полицейского автомобиля “УАЗ Патриот” не справился с управлением на скользкой дороге. Машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

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Люди в аварии не пострадали. Вытаскивать авто из кювета прибыла кран-балка.

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13:37. Перевернувшийся автомобиль принадлежит Росгвардии.

Источник: astv

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12 декабря на территории 13 районов объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировался снег с дождем и сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду. Температура воздуха на острове колебалась от плюс трех градусов на юге до минус 10 на севере.

萨哈林的大雪太过瘾啦 Фото опубликовано @ivantian921

Моё сегодняшнее утро, дорога на работу. Южно-Сахалинск замело…. слегка.😉🥽🌪❄️🌬❄️❄️❄️❄️⛄️ Фото опубликовано @galinka_malinka2009

По состоянию на 19:16 по местному времени (11:16 по мск) были закрыты трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, Огоньки — Невельск, Невельск — Ильинское, Ильинское — Краснополье, Стародубское — Поречье, Ильинское — Арсентьевка. На этих дорогах организованы мобильные пункты обогрева для водителей и пассажиров.

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Было нарушено авиасообщение с островом Шикотан. Взлетно-посадочные полосы заносит снегом, пилоты работают в условиях низкой видимости. По информации ТАСС, перекрыта паромная переправа Холмск — Ванино между Сахалином и материковой частью Хабаровского края.

Фото опубликовано @bakaletsevgenii

По прогнозам синоптиков, метель продолжится ночью 13 декабря на территории семи районов. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, на побережье — до 30 метров. В Южно-Курильском и Курильском районах будет ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду.

Источник: Лента.Ру