Сборная Андорры по футболу впервые в истории не проиграла в матче отбора на ЧЕ

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Сборная Андорры одержала историческую для себя победу в рамах квалификации на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

@Fedandfut Twitter

Победа над Молдовой в рамках седьмого тура со счётом 1:0 стала для Андорры первой в истории выступлений команды в отборочных матчах на Евро. До этого они проиграли 56 из 56 матчей сыгранных матчей.

Такой результат также лишил Молдову шансов квалифицироваться на Евро-2020.

Ранее Гарет Саутгейт высказался о причинах поражения Англии от Чехии в отборе на Евро-2020.

Источник: Россия Сегодня