Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу

1 июля 2019     20
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу

Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.

  • © Roland Krivec/DeFodi.eu
  • globallookpress.com

В поединке за золотые медали первенства испанские футболисты обыграли команду Германии со счётом 2:1 благодаря точным ударам полузащитников Фабиана Руиса и Даниэля Олмо.

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории. Этот показатель является повторением рекорда турнира, ранее установленного итальянцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу среди игроков не старше 20 лет.

Источник: Россия Сегодня

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