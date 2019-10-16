Сборная Италии повторила достижение 80-летней давности, выиграв девять матчей кряду

16 октября 2019     20
Сборная Италии повторила достижение 80-летней давности, выиграв девять матчей кряду

02:07

Разгромная победа над командой Лихтенштейна со счётом 5:0 в поединке квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года стала для сборной Италии девятой кряду в официальных матчах.

© Andrea Staccioli/Insidefoto globallookpress.com

Как сообщает официальная страница сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, действующая победная серия является повторением рекорда итальянской команды, установленного в период с мая 1938 по март 1939 года.

В ходе текущей победной серии итальянские футболисты под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини обыграли команду США в товарищеской встрече, а также сборные Финляндии (дважды), Лихтенштейна (дважды), Греции (дважды), Боснии и Герцеговины и Армении в отборочном турнире Евро-2020.

Ранее сообщалось, что сборная Италии досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

Источник: Россия Сегодня

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