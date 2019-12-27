Сборная Канады победила команду США на МЧМ по хоккею

26 декабря 2019     14
Сборная Канады победила команду США на МЧМ по хоккею

23:47

Сборная Канады одержала победу над национальной командой США в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

© iihf.com

Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу канадцев.

Сборная США забила перовой. В первом периоде отличились Шейн Пинто и Артур Калиев.

Канадская команда ответила голами Коннора Макмайкла, Барретта Хэйтона и Нолана Фута во втором периоде, а на старте третьего Хэйтон оформил дубль. Американцы сравняли счёт услиями Ника Робетсона и Пинто, но затем дважды пропустили от Канады — голы в активе Алекси Лафренье и Тая Делландреа.

Следующим соперником сборной Канады станет России. Матч пройдёт 28 декабря.

В матчах группы А Швейцария со счётом 5:3 взяла верх над Казахстаном, а Швеция в овертайме победила Финляндию — 3:2.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020.

Источник: Россия Сегодня

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