Сборная Канады победила команду США на МЧМ по хоккею

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Сборная Канады одержала победу над национальной командой США в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.© iihf.com
Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу канадцев.
Сборная США забила перовой. В первом периоде отличились Шейн Пинто и Артур Калиев.
Канадская команда ответила голами Коннора Макмайкла, Барретта Хэйтона и Нолана Фута во втором периоде, а на старте третьего Хэйтон оформил дубль. Американцы сравняли счёт услиями Ника Робетсона и Пинто, но затем дважды пропустили от Канады — голы в активе Алекси Лафренье и Тая Делландреа.
Следующим соперником сборной Канады станет России. Матч пройдёт 28 декабря.
В матчах группы А Швейцария со счётом 5:3 взяла верх над Казахстаном, а Швеция в овертайме победила Финляндию — 3:2.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020.
Источник: Россия Сегодня