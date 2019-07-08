Сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики по футболу одержала победу над национальной командой США в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 1:0 в пользу мексиканцев.
Автором победного для Мексики гола стал Джовани дос Сантос, забивший на 73-й минуте.
Для мексиканской команды это 11-я победа в истории проведения турнира.
Ранее сообщалось, что Бразилия девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу.
Источник: Россия Сегодня