Сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

8 июля 2019     36
Сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики по футболу одержала победу над национальной командой США в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 1:0 в пользу мексиканцев.

Автором победного для Мексики гола стал Джовани дос Сантос, забивший на 73-й минуте.

Для мексиканской команды это 11-я победа в истории проведения турнира.

Ранее сообщалось, что Бразилия девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу.

Источник: Россия Сегодня

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