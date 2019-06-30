Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске

Сборная России выиграла медальный зачёт на Европейских играх 2019 года в Минске.

В последний, девятый соревновательный день россияне стали обладателями 16 наград, среди которых пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

По итогам ЕИ-2019, национальная команда всего завоевала 109 медалей: 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовые.

Второе место в общем зачёте заняли хозяев турнира — Белоруссия (24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых медалей). Тройку замкнула сборная Украины (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей).

Напомним, что россияне досрочно стали победителями медального зачёта.

Ранее каратист Евгений Плахутин завоевал бронзу Европейских игр в категории до 60 кг.