Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске

Сборная России выиграла медальный зачёт на Европейских играх 2019 года в Минске.
- Давид Белявский / © Nikku/Xinhua
- globallookpress.com
В последний, девятый соревновательный день россияне стали обладателями 16 наград, среди которых пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.
По итогам ЕИ-2019, национальная команда всего завоевала 109 медалей: 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовые.
Второе место в общем зачёте заняли хозяев турнира — Белоруссия (24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых медалей). Тройку замкнула сборная Украины (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей).
Напомним, что россияне досрочно стали победителями медального зачёта.
Ранее каратист Евгений Плахутин завоевал бронзу Европейских игр в категории до 60 кг.
Источник: Россия Сегодня