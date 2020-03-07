Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби

Ранее сообщалось , что Россия подаст заявку на проведение КМ-2027.

Сборная России поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Лидирует сборная Грузии — 14 очков. На втором месте Португалия — девять очков.

Эта победа стала для российской команды второй на континентальном первенстве.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 32:25 в пользу хозяев поля.

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби.

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