Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби

7 марта 2020     19
Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби

16:48

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби.

РИА Новости

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 32:25 в пользу хозяев поля.

Эта победа стала для российской команды второй на континентальном первенстве.

Сборная России поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Лидирует сборная Грузии — 14 очков. На втором месте Португалия — девять очков.

Следующим соперником российской команды станет Грузия. Матч пройдёт 14 марта в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение КМ-2027.

Источник: Россия Сегодня

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