Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби

16:48
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби.РИА Новости
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 32:25 в пользу хозяев поля.
Эта победа стала для российской команды второй на континентальном первенстве.
Сборная России поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Лидирует сборная Грузии — 14 очков. На втором месте Португалия — девять очков.
Следующим соперником российской команды станет Грузия. Матч пройдёт 14 марта в Тбилиси.
Ранее сообщалось, что Россия подаст заявку на проведение КМ-2027.
Источник: Россия Сегодня