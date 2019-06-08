Сборная России обыгрывает Сан-Марино по итогам первого тайма матча квалификации Евро-2020

В день закрытия Всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2019» лучшие пилотажные группы Воздушно космических сил в течении полутора часов …

Сборная России выигрывает у национальной команды Сан-Марино по итогам первого тайма матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. …