Сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA

19 сентября 2019     14
Сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA

14:28

Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных команд.

РИА Новости

Лидером рейтинга, не смотря на провальное выступление на Кубке мира, осталась сборная США. На втором месте остались новоиспечённые чемпионы мира — Испания. Сборная Австралии поднялась на восемь строчек и заняла третье место. Аргентина поднялась на четвёртую позицию. Франция, Сербия и Литва потеряли по два места, опустившись на пятое, шестое и восьмое места. Греция поднялась на седьмое место.

Сборная России поднялась с десятой на девятую строчку рейтинга.

В топ-10 пробилась Чехия, улучшившая своё положение в рейтинге на 14 строчек.

Ранее сообщалось, что эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА.

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Источник: Россия Сегодня

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