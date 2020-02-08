Сборная России по шорт-треку досрочно завоевала Кубок мира в смешанной эстафете

21:27

Сборная России по шорт-треку досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира в смешанной эстафеты.

РИА Новости

На пятом, предпоследнем этапе Кубка мира в немецком Дрездене Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Эмина Малагич и Павел Ситников стали вторыми в смешанной эстафете, став недосягаемыми для преследователей в общем зачёте.

Победу на данном этапе одержала команда Венгрии. Второе место заняли французы.

Ранее сообщалось, что конькобежка Фаткулина завоевала серебро на дистанции 1000 м на этапе КМ в Канаде.

Источник: Россия Сегодня