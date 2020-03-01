Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону

15:55
Сборная России заняла второе место в общекомандом медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах.Кристина Резцова / © Алексей Филиппов РИА Новости
По итогам четырёх соревновательных дней, в рамках которых было разыграно десять комплектов наград, российские биатлонисты завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные.
Первой в медальном зачёте стали представители Белоруссии — три золотые и одна бронзовая награды.
Тройку призёров замкнули норвежцы — одна золотая, две серебряные и три бронзовые.
Чемпионат Европы 2021 года пройдет в польском городе Душники-Здруй.
Ранее сообщалось, что Резцова завоевала серебро в пасьюте на ЧЕ по биатлону.
Источник: Россия Сегодня