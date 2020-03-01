Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону

1 марта 2020     14
Сборная России стала второй в медальном зачёте ЧЕ по биатлону

15:55

Сборная России заняла второе место в общекомандом медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

Кристина Резцова / © Алексей Филиппов РИА Новости

По итогам четырёх соревновательных дней, в рамках которых было разыграно десять комплектов наград, российские биатлонисты завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные.

Первой в медальном зачёте стали представители Белоруссии — три золотые и одна бронзовая награды.

Тройку призёров замкнули норвежцы — одна золотая, две серебряные и три бронзовые.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет в польском городе Душники-Здруй.

Ранее сообщалось, что Резцова завоевала серебро в пасьюте на ЧЕ по биатлону.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Водитель повез команду Слуцкого на другой стадион перед матчем
Водитель повез команду Слуцкого на другой стадион перед матчем

Водитель автобуса привез казанский «Рубин» не на тот стадион в Нижнем Новгороде перед матчем чемпионата России против «Тамбова». Об этом …


В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов
В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов

Два бомбардировщика Су-24, принадлежавшие силам президента Сирии Башара Асада, были сбиты турецкими военными при попытке атаковать самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) …


Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице
Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице

Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери во время праздника «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях. Об этом «Ленте.ру» сообщила …


Россиянин на авто протаранил ворота погранпункта в Нарве
Россиянин на авто протаранил ворота погранпункта в Нарве

На Нарвском пограничном пункте автомобиль, ехавший со стороны России, протаранил ворота и оказался в Эстонии. Об этом в воскресенье, 1 …


Полиция начала обыск в офисе Sputnik в Стамбуле
Полиция начала обыск в офисе Sputnik в Стамбуле

Турецкая полиция проводит обыск в офисе российского агентства Sputnik в Стамбуле в соответствии с ордером, выданным генпрокуратурой города. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты