Сборная Украины обыграла Южную Корею и победила на молодёжном чемпионате мира

15 июня 2019     19
Сборная Украины обыграла Южную Корею и победила на молодёжном чемпионате мира

В Польше завершился чемпионат мира по футболу для игроков до 20 лет, в финальном матче победу одержала сборная Украины.

  • © RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT
  • globallookpress.com

Итоговый счёт финальной встречи — 3:1 в пользу украинской команды.

Корейцы забили быстрый мяч, на пятой минуте реализовал Ли Кан Ин. В составе сборной Украины дубль оформил Супряга, ещё один гол — Циташвили.

Для сборной Украины эта победа стала первой в истории.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста.

Источник: Россия Сегодня

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