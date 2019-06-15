Сборная Украины обыграла Южную Корею и победила на молодёжном чемпионате мира

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста.

Для сборной Украины эта победа стала первой в истории.

Корейцы забили быстрый мяч, на пятой минуте реализовал Ли Кан Ин. В составе сборной Украины дубль оформил Супряга, ещё один гол — Циташвили.

В Польше завершился чемпионат мира по футболу для игроков до 20 лет, в финальном матче победу одержала сборная Украины.

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Сборная Украины обыграла Южную Корею и победила на молодёжном чемпионате мира В Польше завершился чемпионат мира по футболу для игроков до 20 лет, в финальном матче победу одержала сборная Украины. © …



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