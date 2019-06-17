СБ России: Москва заинтересована в стабильной Европе

17 июня 2019     20
СБ России: Москва заинтересована в стабильной Европе

Утверждения СМИ о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент — полный абсурд, заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Венедиктов.

«Следует понимать, что в Европе нет пророссийских и антироссийских партий. Политики, доброжелательно настроенные к нашей стране и выступающие за налаживание с ней конструктивных отношений, представлены в рядах всех европейских партий», — сказал он в интервью «Российской газете».

Также, по словам Венедиктова, нелепо «наклеивать» на правых и евроскептиков ярлык «друзей Москвы».

«В чём Россия действительно заинтересована — так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнёрами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности», — уточнил он.

Ранее евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций.

Источник: Россия Сегодня

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