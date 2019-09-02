Свитолина победила Кис и вышла в 1/4 финала US Open

09:26
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Мэдисон Кис в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу 24-летней украинской теннисистки.
Следующей соперницей Свитолиной станет британка Йоханна Конта.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович не сумел доиграть матч со Стэном Вавринкой и досрочно завершил борьбу на US Open.
Источник: Россия Сегодня