Свитолина победила Кис и вышла в 1/4 финала US Open

Ранее сообщалось , что Новак Джокович не сумел доиграть матч со Стэном Вавринкой и досрочно завершил борьбу на US Open.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу 24-летней украинской теннисистки.

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Мэдисон Кис в матче четвёртого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

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