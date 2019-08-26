Своя историческая «правда»: почему Польша приглашает Россию отметить лишь некоторые даты Второй мировой войны

В Польше ожидают, что высокопоставленная делегация из России в 2020 году приедет на 75-ю годовщину освобождения Освенцима. При этом Москва не получила приглашения на мероприятия по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны — Варшава пригласила представителей стран НАТО, ЕС и Восточного сотрудничества, в которые РФ не входит. Эксперты полагают, что польские власти продолжают антироссийскую политику, в рамках которой пытаются в том числе переписать историю. В случае с Освенцимом у Варшавы попросту не было возможности не пригласить Россию, поскольку этот концлагерь освободила Красная Армия, считают аналитики.

Польские власти ожидают прибытия высокопоставленной делегации из России на памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими солдатами концлагеря Аушвиц в Освенциме. Об этом 25 августа сообщил глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский.

«Мы ожидаем, что высокопоставленная российская делегация будет на годовщине освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в январе. Мы надеемся, что сможем принять такую российскую делегацию в Польше, как это было во время предыдущих годовщин освобождения лагеря», — приводит слова чиновника Польское радио.

При этом Щерский подчеркнул, что приглашения на эти мероприятия выдаёт музей Освенцима, а не польские власти.

В концлагере Аушвиц-Биркенау, который также часто называют Освенцим, в газовых камерах и крематориях во время Великой Отечественной войны нацисты уничтожали евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции. По данным историков, в этом концентрационном лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек.

Комплекс лагерей Освенцима был освобождён солдатами Красной армии 27 января 1945 года.

Выборочные приглашения

Кшиштоф Щерский заговорил о России после того, как журналисты задали вопрос о причинах отсутствия представителей РФ в списке приглашённых для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 2019 года. По словам чиновника, такое решение было принято президентом страны Анджеем Дудой.

«Президент решил пригласить страны ЕС, НАТО и Восточное партнёрство. Россия не участвует ни в одной из этих трёх организаций и, следовательно, не участвует в этих торжествах», — пояснил Щерский.

Он сообщил журналистам, что в Варшаву прибудут около 250 гостей со всего мира, включая президентов, премьер-министров, председателей парламентов, министров иностранных дел, министров обороны, а также специальных эмиссаров из европейских королевских семей.

«Все они будут гостями президента во время этих праздников здесь, в Варшаве», — добавил глава администрации президента Польши.

В свою очередь, вице-премьер польского правительства Яцек Сасин заявил, что считает «неуместным» присутствие российской делегации на мероприятиях в Варшаве из-за конфликта на Украине, вину за возникновение которого Польша традиционно возлагает на Москву.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил Сасин в интервью Польскому радио.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев считает, что, несмотря на очевидную ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией, цель таких заявлений со стороны Польши — доказать иную историческую «правду» современному российскому руководству.

«Нынешнее польское руководство ставит жёсткое требование, чтобы Россия признала свою якобы ответственность за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией и согласилась приравнять коммунизм к фашизму. Россия на это, естественно, не пойдёт», — отметил эксперт в интервью RT.

Война с памятью

Польша последовательно проводит политику исторического ревизионизма в отношении подвигов солдат Красной армии во время Второй мировой войны. В интервью «Известиям» посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что за последние двадцать лет в стране были снесены более 420 советских памятников.

Кроме того, в 2017 году Польша приняла поправки к закону о декоммунизации, предусматривающие устранение из публичного пространства до 31 марта 2018 года всех мемориальных объектов, которые «пропагандируют коммунизм» и находятся вне территории воинских захоронений.

Памятник Благодарности солдатам Советской Армии в Варшаве. Архивное фото Reuters © Kacper Pempel

«К этой категории отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», — рассказал дипломат.

По словам Андреева, официальной информации о количестве снесённых и оставшихся советских монументов Варшава не обнародует. Но, согласно перечню, составленному посольством России и польским Советом охраны борьбы и мученичества в 1997 году, таких памятников вне мест захоронений было 561.

Летом и осенью 2018 года посольство и генеральные консульства России в Польше провели проверку — на тот момент осталось 134 монумента.

«Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчётов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдёт на нет», — добавил Андреев.

Собибор без России

Ещё одним примером использования Польшей истории Второй мировой для недружественных выпадов против России стала ситуация вокруг музея в бывшем нацистском лагеря Собибор.

В 2013 году Россию пригласили принять участие в реконструкции музея, созданного на месте нацистского лагеря смерти Собибор, действовавшего в Польше с 1942 по 1943 год. По подсчётам историков, от рук фашистов в нём погибло от 150 до 250 тыс. евреев. Лагерь был закрыт немцами и уничтожен после восстания заключённых, которое возглавил офицер Красной армии Александр Печерский.

Инициаторами проекта были Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. Обновлённый музей предполагалось открыть в 2020 году. В Москве на предложение принять участие в реконструкции ответили положительно, однако включению России в управляющий комитет стала всячески препятствовать Польша.

В июле 2017 года Варшава официально объявила, что работы в музее будут проводиться без участия РФ. Это решение раскритиковали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его примером «исторической амнезии».

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«Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновлённого музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии», — сказала дипломат.

В самой Польше заявили, что ответственность за отказ лежит не только на Варшаве. По словам Витольда Ващиковского, занимавшего в то время пост главы польского МИД, такие решения находятся в компетенции международного комитета, который управляет Собибором.

В дальнейшем заявки на создание экспозиции в Собиборе отправляли Музей Победы, Государственный музей современной истории России и Российское военно-историческое общество (РВИО). Все они также были отклонены.

В связи с этим РВИО обратилось к главе Европейского совета Дональду Туску с просьбой повлиять на данную ситуацию. Выступая перед журналистами, научный директор этой организации Михаил Мягков подчеркнул, что считает решение не допускать Россию к участию в этом проекте политически мотивированным, направленным на принижение роли СССР в освобождении Европы от нацизма.

Вынужденное приглашение

В Польше 13 октября состоятся парламентские выборы, поэтому нынешнему польскому руководству нужно продемонстрировать, что оно надёжно охраняет польские «исторические рубежи», рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Пока в Польше у власти будет находиться партия «Право и справедливость», так будет происходить всё время, потому что борьба с Россией и восприятие её как экзистенциального врага является основой внешнеполитической программы этой партии», — пояснил он.

Однако на торжественные мероприятия, посвящённые освобождению лагеря Аушвиц-Биркенау, польские власти вынуждены пригласить Россию из-за невозможности отрицать роль СССР в освобождении заключённых Освенцима, пояснил Вадим Волобуев.

«Но если бы учитывалось желание польских властей, то они бы и на эти памятные мероприятия из России никого не пригласили. Но на такое они пойти не могут, потому как это не нашло бы понимания даже в самой Польше, поскольку именно советская армия освободила этот лагерь. А вот первого сентября они продемонстрируют, что Польша и другие страны стоят на страже «демократии», и будут делать выпады в сторону России», — отметил эксперт.

При этом, по мнению Волобуева, отсутствие польского приглашения для участия в сентябрьских мероприятиях России только на руку.

«Если бы пригласили первого сентября, то российским представителям довелось бы выслушать, причём не только из уст поляков, крайне много неприятных слов, а так они от этого избавлены. В этом отношении поляки фактически сыграли в нашу пользу и поступили согласно российским интересам, хоть и сами этого не осознают», — подытожил эксперт.

Источник: Россия Сегодня