Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования

8 сентября 2019     40
Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования

Уже начинают появляться первые сведения о явке избирателей.

Так, в Сахалинской области, где работают 453 избирательных участка, к 15:00 (07:00 мск) по местному времени проголосовали более 101 тыс. человек. Таким образом, явка под голосование составила 27,13% от общего количества избирателей.

При этом в Забайкальском крае свыше 100 тыс. человек отдали свой голос уже к 12:45 местного времени (06:45 мск) — явка 12,69%.

Кроме того, примерно 28 тыс. избирателей приняли участие в досрочном голосовании, которое проводилось в Москве с 28 августа по 7 сентября.

«Досрочное голосование в Москве — 28 079 из 7,2 млн (0,39%)», — написал в своём Telegram-канале руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Источник: Россия Сегодня

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