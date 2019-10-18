«Сдвинуть курдов»: Турция приостановила военную операцию в Сирии после переговоров с США

Вашингтон и Анкара согласовали прекращение огня на севере Сирии, где турецкие войска проводят операцию «Источник мира». Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. Он уточнил, что режим будет действовать 120 часов. За это время курдские формирования должны покинуть этот район. Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что курды также должны сдать тяжёлое вооружение. Он отметил, что достигнутое соглашение не означает перемирия с сирийскими курдами и турецкая армия не уйдёт из зоны проведения операции. СМИ, в свою очередь, сообщают, что, по словам представителей курдских «Сирийских демократических сил», в договорённостях речь идёт лишь о небольшом отрезке между городами Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

В четверг, 17 октября, в Анкаре состоялись переговоры между представителями США и Турции. Они были посвящены военной операции «Источник мира», которую турецкая сторона проводит на северо-востоке Сирии. По её итогам было объявлено о прекращении огня на 120 часов для вывода из этой зоны представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией.

«США и Турция дали взаимные обязательства достичь мирного решения и договориться о будущем зоны безопасности, работая на уровне международного сообщества, чтобы обеспечить мир и безопасность в этом пограничном регионе Сирии», — сказал вице-президент США Майк Пенс.

При этом он отметил, что Вашингтон получил от сирийских курдов заверения в том, что они будут придерживаться договорённостей, достигнутых между Турцией и США. Также, по словам Пенса, американская сторона не стала идти на какие-либо уступки Анкаре ради заключения этого соглашения. Вице-президент США заявил, что речь шла лишь об отмене санкций, введённых из-за операции «Источник мира», но рестрикции будут сняты только после того, как прекращение огня начнёт действовать на постоянной основе.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что речь идёт не только об отведении курдских формирований.

«Мы договорились о том, что силы сирийских курдов сдадут тяжёлое вооружение и их укрепления будут уничтожены», — передаёт слова Чавушоглу Anadolu.

Он также подчеркнул, что приостановка операции «Источник мира» не означает достижения договорённости о перемирии с сирийскими курдами. Дипломат заявил, что турецкие военные не станут покидать зону проведения военной операции, а разговоры о её завершении могут идти «только после вывода террористических элементов».

Противоречивая реакция курдов

Президент Турции Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в Анкаре Reuters © Shaun Tandon/Pool

Между тем СМИ сообщают, что курдские формирования в Сирии согласны отступить с занимаемых позиций для защиты гражданского населения.

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«Для нас важно прийти к такому соглашению, чтобы никто не пострадал и был прекращён огонь, чтобы наш народ продолжал находиться в безопасности. Мы находимся на расстоянии пяти километров (от границы с Турцией. — RT), а в некоторых районах — на расстоянии 14 километров, для нас не проблема отойти чуть дальше, чтобы защитить наш народ», — цитирует РИА Новости слова сопредседателя «Совета демократической Сирии» Рияда Дарара.

В то же время он отметил, что не располагает подробностями о достигнутых договорённостях между Турцией и США.

Однако, как сообщают СМИ, курды не согласны на создание 30-километровой зоны безопасности.

«Мы ранее уже заявляли, что отвергаем предложения Турции вступить на территорию Сирии на глубину в 30 км», — цитирует Rudaw.net представителя самопровозглашённой Демократической федерации Северной Сирии Алдара Халила.

Между тем командующий группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) Мазлум Кобани пояснил, что американо-турецкое соглашение касается небольшого участка между сирийскими городами Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

«Соглашение не распространяется на остальные районы северной Сирии. Оно будет обсуждаться позже», — добавил он.

Невыгодные условия

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что только Вооружённые силы России находятся на территории Сирии на законных основаниях, в отличие от контингента Турции и США. В этой связи, по его словам, любые договорённости без учёта позиции Дамаска являются неправильными.

«Америка и Турция, скорее всего, какую-то игру затеяли с нами. И, возможно, непопулярные наземные операции, которые не может или не желает проводить США, они отдали их на откуп туркам. Сейчас Турция может попробовать какие-то дивиденды получить и от США, и Российской Федерации», — цитирует парламентария РИА Новости.

Как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, говорить о скором завершении военной операции «Источник мира» не стоит.

«Думаю, речь всё-таки идёт о продолжении Турцией военной операции. Скорее всего, они просто играют с Трампом и его командой в такую оперативную игру. То есть делают вид, что заключают какие-то соглашения, но на деле речь идёт о попытках сдвинуть курдов и курдские подразделения с места», — сказал он.

При этом, по мнению Мухина, судя по имеющейся информации, условия с точки зрения курдов весьма невыгодные, поэтому президенту США Дональду Трампу не стоит спешить и записывать эти переговоры себе в актив.

Операция «Источник мира»

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на севере Сирии. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена на уничтожение боевиков «Исламского государства» (ИГ)*, а также членов курдских формирований, признанных Анкарой террористическими.

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Спустя несколько дней глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении Минэнерго и Минобороны Турции в связи с военной операцией «Источник мира».

Наряду с этим в СМИ появилось письмо президента США к своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором Трамп призывает лидера республики не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей. Кроме того, он предупредил о готовности разрушить турецкую экономику.

«История отнесётся к тебе благосклонно, если ты поступишь правильно и гуманно. Она отнесётся к тебе как к дьяволу, если ничего хорошего не произойдёт. Не строй из себя крутого. Не будь дураком!» — говорилось в письме.

Как отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, ответом на это послание из Вашингтона стало начало военной операции.

«Мы никогда не видели, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма. Американский народ сам по достоинству оценил это письмо, так как многие в социальных сетях назвали его неприемлемым», — заявил турецкий дипломат.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня