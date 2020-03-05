Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

5 марта 2020     7
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.

Там уточнили, что из-за нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, где оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет.

В Северном флоте добавили, что командование гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку по факту инцидента.

О взрыве на территории воинской части в Мурманской области стало известно ранее 5 марта. Издание Baza сообщило, что взорвался беспилотник, залетевший на полигон. В свою очередь Telegram-канал «112» опубликовал список пострадавших в результате взрыва солдат.

Источник: Лента.Ру

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