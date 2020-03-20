Семья убитой в Петербурге аспирантки опровергла согласие на компенсацию

20 марта 2020     11
Семья убитой в Петербурге аспирантки опровергла согласие на компенсацию

20:29

Семья аспирантки Анастасии Ещенко не требовала от обвиняемого в её убийстве историка Олега Соколова выплату компенсации в размере 10 млн рублей, заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

РИА Новости

«Это полная ложь, мы намерены привлекать к ответственности тех лиц, которые делают такие заявления и распространяют эту информацию… Семья Анастасии никогда не просила выплатить им 10 млн рублей», — цитирует её ТАСС.

Представитель защиты добавила, что гражданский иск стороной потерпевших не заявлялся.

«Я как адвокат сообщила один раз о том, что возможность подачи иска будет обсуждаться с родственниками, но позже», — уточнила Бакшеева.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев заявил о готовности к переговорам с родственниками убитой Ещенко о выплате компенсации в размере 10 млн рублей.

Источник: Россия Сегодня

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