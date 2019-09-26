Семь потерь для РПЛ, голы Погребняка и три серии пенальти: итоги матчей 1/16 финала Кубка России

В России состоялись матчи 1/16 финала Кубка страны по футболу. Главной сенсацией стал вылет действующего обладателя трофея «Локомотива», который на выезде в серии пенальти уступил «Балтике». Завершил борьбу и «Краснодар». Южане с минимальным счётом проиграли «Нижнему Новгороду». Кроме того, добилось успеха лидирующее в Футбольной национальной лиге московское «Торпедо», автозаводцы дважды поразили ворота самарских «Крыльев Советов». Напомним, что игры 1/8 финала Кубка России состоятся 30 октября.

Вылет «Динамо» и «Краснодара»

Игровой день стартовал во Владивостоке и сразу же порадовал громкой сенсацией. Местный клуб «Луч-Энергия» с минимальным счётом обыграл московское «Динамо». Причём нельзя сказать, что бело-голубые привезли на Дальний Восток дублирующий состав, ведь на поле вышли и Максимилиан Филипп, и Оскар Хильемарк, и Роман Нойштедтер. Кроме того, в ворота гостей вернулся капитан команды Антон Шунин.

Но даже наличие всех этих звёзд не помогло подопечным Дмитрий Хохлова пройти в следующий раунд. Они так и не нашли ответа на гол Кирилла Марущака. Таким образом москвичи продлили свою безвыигрышную серию во всех турнирах до четырёх матчей. Впрочем, пресс-служба клуба отнеслась к произошедшему с оптимизмом, указав, что теперь команда сможет сосредоточиться на РПЛ.

Правда, динамовских болельщиков такой исход совершенно не удовлетворил, поэтому футболистам вновь пришлось держать перед ними ответ. На этот раз непростая беседа с фанатами состоялась у Шунина, который попытался заверить их, что игроки оставляют на поле все силы. В свою очередь, Хохлов обвинил в поражении судей.

Не меньшей сенсацией стало поражение в Нижнем Новгороде «Краснодара». Причём Мурад Мусаев также выставил в стартовом составе практически всех своих лидеров. Южане владели преимуществом, но в целом провели далеко не лучший матч. Встреча катилась к нулевой ничьей и дополнительному времени, но за десять минут до финального свистка хозяевам удалось вырвать победу.

«Привёз» мяч в собственные ворота новичок «быков» Кайо. Он попытался обыграть опытного Александра Ставпеца неподалёку от собственной штрафной, но потерпел неудачу. А экс-футболист «Урала», недолго думая, отправил снаряд точно в дальний угол. Так «Краснодар» потерпел третье поражение во всех турнирах и вылетел из Кубка России.

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Триллер в Хабаровске

Пожалуй, самый захватывающий матч 1/16 финала состоялся в Хабаровске, где померились силами местный «СКА-Хабаровск», который совсем недавно выступал в Премьер-лиге, и «Ахмат». Грозненцы начали сезон крайне неудачно и горели желанием реабилитироваться хотя бы в Кубке России.

Однако в результате подопечные Рашида Рахимова едва не потерпели очередное поражение. Встреча долгое время шла к нулевой ничьей, но в концовке команды всё же обменялись забитыми мячами. Сначала полузащитник Бернард Бериша вывел гостей вперёд, а затем хозяева реализовали пенальти.

В дополнительное время хабаровчане вовсе вышли вперёд благодаря удачному отскоку от защитника грозненцев Зорана Нижича. Но «Ахмат» нашёл в себе силы отыграться. В качестве «джокера» идеально проявил себя Магомед Митришев. Нападающий забил спустя всего несколько минут после появления на поле.

В итоге всё закончилось серией пенальти. Первую ошибку в «лотерее» допустили именно футболисты «Ахмата» — вратарь парировал выстрел Исмаэла. Но следующие два выстрела хозяев вовсе пришлись мимо створа. В итоге подопечные Рахимова смогли сохранить преимущество и взять верх в тяжелейшем матче.

Вылет «Сочи»

До одиннадцатиметровых дело дошло и в Ярославле, где местный «Шинник» и представитель РПЛ «Сочи» за 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени не сумели поразить ворота друг друга. В «лотерее» же удача улыбнулась хозяевам — 5:4. Так элитный дивизион российского футбола остался ещё без одного своего представителя.

Не сумели распечатать счёт в основное время и «Чертаново» с «Оренбургом», но в дополнительную 30-минутку команда Владимира Федотова всё же дожала столичный коллектив. Голами отметились вышедший на замену Джоэль Фамейе и Артём Кулиев, забивший в третьем матче подряд. При этом хозяева вынуждены были более 80 минут играть в меньшинстве в связи с удалением защитника Егора Кондакова.

Тяжёлые испытания для грандов

Продемонстрировали свой статус и лидеры РПЛ. Раньше всех на поле вышли игроки «Зенита», которым предстояло помериться силами с «Енисеем». В результате после первого тайма питерцы минимально уступали в счёте. Полузащитнику красноярцев Константину Савичеву удался потрясающий выстрел с дальней дистанции.

Но после перерыва подопечные Сергея Семака на классе дожали оппонента. Сначала Алексей Сутормин реализовал пенальти и забил третий мяч в последних двух матчах за «Зенит», а затем Роберт Мак после передачи Олега Шатова отправил снаряд в сетку рикошетом от штанги.

Московский ЦСКА в матче с «Аланией», напротив, вышел вперёд уже на второй минуте. Не успела начаться игра, как Такума Нисимура заработал пенальти, реализовал который Ильзат Ахметов. Для молодого футболиста этот гол стал вторым в карьере за красно-синих. Однако владикавказцы, подгоняемые 15 тысячами родных болельщиков, очень скоро также сумели получить право на одиннадцатиметровый, Батраз Хадарцев с «точки» также не промахнулся.

Но всё же класс фаворита сказался и в этом матче. На юге России на первый план вышел Нисимура. Он не только заработал пенальти, но и оформил дубль. Стоит также отметить отличные результативные передачи Ахметова и Фёдора Чалова на японца.

А «Спартаку» в Набережных Челнах в противостоянии с КАМАЗОМ победу принёс дубль Эсекьеля Понсе. Впрочем, своей игрой красно-белые вряд ли могут быть довольны, ведь скромная команда из ПФЛ сумела дать подопечным Олега Кононова настоящий бой. Последнего собственные болельщики вновь попросили уйти в отставку. Столичные фанаты вывесили на трибунах оскорбительный баннер в адрес тренера, в котором призвали его «забрать пиджак» и отправляться домой.

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Наконец, пробился дальше и «Ростов». Причём команде даже не пришлось никуда уезжать после встречи с «Тамбовом» в Саранске, ведь в Кубке страны ей противостояла местная «Мордовия». Состоялся матч не на новом стадионе, а на старой арене «Старт». Терпящий финансовое бедствие местный клуб просто не может позволить себе столь дорогостоящую аренду. Судьба противостояния решилась на старте второго тайма, когда гости сначала заработали пенальти, который реализовал Ивелин Попов, а затем помогли отличиться молодому Александру Саплинову.

Прощание с командами из элиты

Между тем откровенно подвели РПЛ «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин», они без шансов уступив соперникам из ФНЛ. Особенно «отличились» подопечные Александра Григоряна, которые на выезде пропустили четыре безответных мяча от «Томи». Видимо, у команды просто не хватило эмоций и сил после важнейшей победы над «Ростовом» в РПЛ.

Продолжает падение и «Рубин». К четырём подряд проигрышам в премьер-лиге казанцы добавили разгромное поражение в Химках. Идущие на втором месте в ФНЛ подопечные Андрея Талалаева показали себя более чем боеспособной командой и не оставили ни малейших шансов оппоненту из элиты.

Пробилось в следующую стадию и «Торпедо», которое уверенно лидирует во втором по силе первенстве России по футболу. Чёрно-белые на родном стадионе имени Эдуарда Стрельцова уверенно переиграли сражающиеся за выживание в РПЛ «Крылья Советов». Забитыми мячами отметились Максим Шоркин и Иван Сергеев, а опытный Александр Рязанцев отдал две результативные передачи. К слову для Сергеева этот гол стал уже 11-м в текущем сезоне. Ну а «Торпедо» кажется готово не только к возвращению в элиту, но и способно далеко пробиться в Кубке страны.

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Дубль Погребняка и непростые победы «Арсенала» и «Уфы»

Вместе с тем тульский «Арсенал», екатеринбургский «Урал» и «Уфа» в соперничестве с командами из ФНЛ оказались сильнее. Особенно примечателен успех действующих финалистов турнира екатеринбуржцев. Подопечные Дмитрия Парфёнова в Новороссийске обыграли «Черноморец» благодаря дублю опытнейшего Павла Погребняка. Для 35-летнего форварда эти голы стали первыми в текущем сезоне. Также они помогли ему обойти в Клубе Григория Федотова таких прославленных бомбардиров, как Валерий Газзаев и Игорь Колыванов. В активе Погребянка теперь значатся 118 голов за карьеру во всех турнирах.

«Арсеналу» и «Уфе» победы дались куда сложнее. Туляки вырвали викторию над воронежским «Факелом» только на 90-й минуте благодаря голу защитника Максима Беляева. А уфимцы лишь раз поразили ворота «Чайки», но этого хватило для того, чтобы пробиться в следующий круг. При этом матч команды завершали в неравных составах. Сначала был удалён защитник хозяев Владислав Дубовой, а спустя несколько минут — игрок гостей Алексей Никитин.

Вылет обладателя трофея

Наконец, закончился игровой день ещё одной громкой сенсацией. Вслед за «Краснодаром» и «Динамо» турнир покидает действующий обладатель трофея московский «Локомотив». Причём железнодорожники во второй раз подряд встретились на стадии 1/16 финала с «Балтикой». В прошлом году красно-зелёные переиграли соперника в дополнительное время, а на этот раз уступили в серии пенальти.

Справедливости ради, Юрий Сёмин в преддверии важнейшего матча РПЛ с «Зенитом» не взял в Калининград целый ряд лидеров и предоставил шанс резервистам и молодёжи: Александру Коломейцеву, Дмитрию Рыбчинскому, Даниилу Куликову и Роману Тугареву.

Несмотря на это в середине первого тайма гостей вывел вперёд португальский форвард Эдер, который год назад как раз и забил победный мяч. На этот раз португалец отличился, грамотно сыграв на отскоке после подачи углового. Однако москвичи не сумели удержать преимущество в счёте. За 15 минут до конца основного времени Ян Казаев с близкой дистанции отправил мяч в створ.

В результате судьба противостояния решилась в серии пенальти, и на этот раз удача улыбнулась калининградской «Балтике». У гостей свою попытку реализовал только защитник Мурило, тогда как хозяева реализовали все четыре удара и пробились в 1/8 финала, где сыграют с другой столичной командой — «Торпедо».

Следующий раунд Кубка России пройдёт 30 октября. Борьбу в нём продолжат всего девять из 16 команд Российской премьер-лиги.

Источник: Россия Сегодня