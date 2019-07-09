Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

9 июля 2019     25
Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

  • РИА Новости

«Поступило заявление от Гехт Ирины Альфредовны с просьбой досрочно прекратить её полномочия с 10 июля», — цитирует его ТАСС.

При этом сама Гехт заявила, что продолжит работать в Челябинской области в качестве первого заместителя губернатора региона.

«Возвращаюсь первым заместителем губернатора», — заявила она.

Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит заявление Гехт на заседании 10 июля.

24 июня стало известно об отставке с поста главы Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова, возглавлявшего республику с 2008 года. 

Впоследствии он был назначен заместителем министра обороны России.

Источник: Россия Сегодня

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