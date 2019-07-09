Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
- РИА Новости
«Поступило заявление от Гехт Ирины Альфредовны с просьбой досрочно прекратить её полномочия с 10 июля», — цитирует его ТАСС.
При этом сама Гехт заявила, что продолжит работать в Челябинской области в качестве первого заместителя губернатора региона.
«Возвращаюсь первым заместителем губернатора», — заявила она.
Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит заявление Гехт на заседании 10 июля.
24 июня стало известно об отставке с поста главы Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова, возглавлявшего республику с 2008 года.
Впоследствии он был назначен заместителем министра обороны России.
Источник: Россия Сегодня