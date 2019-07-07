Сенатор оценил план Лондона «бороться с дезинформацией» в Восточной Европе

7 июля 2019     11
Сенатор оценил план Лондона «бороться с дезинформацией» в Восточной Европе

Анна Лушникова

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT сообщение МИД Великобритании о том, что страна выделит £18 млн для борьбы с «дезинформацией и фальсификацией новостей» в Восточной Европе и «укрепления независимых СМИ» на Западных Балканах.

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«Англичане — известные архитекторы балканской политики. Они, собственно, и закладывали все эти конфликты в регионе перед Первой мировой войной, перед Второй, да и сейчас. Это их тактика. России об этом говорили сами сербы и представители других балканских государств», — считает Джабаров.

По словам сенатора, если британская сторона и правда будет бороться с дезинформацией, то это пойдёт на пользу.

«Но тут, скорее всего, речь идёт о борьбе только с тем, что мешает Великобритании контролировать ситуацию в регионе», — сказал он.

Ранее в МИД Британии заявили, что власти выделят £18 млн на «противодействие дезинформации и фальсификации новостей» в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах.

Как отметили в ведомстве, деньги позволят «стимулировать создание сбалансированного и непредвзятого контента» в СМИ.

Источник: Россия Сегодня

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