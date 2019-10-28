«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Детройт» в матче НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).@StLouisBlues Twitter
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В основное время за «Сент-Луис» забили Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд и Райан О’Райлли, оформивший дубль. Иван Барбашев не отличился результативными действиями.
В составе «Детройта» отличились Филип Гронек, Дилан Ларкин, Валттери Фильппула и Тайлер Бертуцци. Евгений Свечников очков не набрал.
В овертайме победу «Блюз» принесла шайба Дэвида Перрона.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.
Источник: Россия Сегодня