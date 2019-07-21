Серебро Великой и бронза Жеребченко: россияне завоевали две медали на ЧМ по фехтованию

21 июля 2019     44
Серебро Великой и бронза Жеребченко: россияне завоевали две медали на ЧМ по фехтованию

Третий соревновательный день чемпионата мира по фехтованию в Будапеште принёс россиянам две медали. Софья Великая в финале соревнований саблисток не сумела одолеть украинку Ольгу Харлан и вынуждена была довольствоваться серебром. А Дмитрий Жеребченко добрался до полуфинала в рапире и уступил будущему чемпиону Энцо Лефору из Франции.

«Этот чемпионат мира может стать для меня последним»

Накануне Инна Дериглазова и Сергей Бида открыли счёт медалям российской сборной на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште, а в субботу отечественные болельщики ждали завоевания наград уже от Софьи Великой в сабле и Дмитрия Жеребченко в рапире.

Наибольшая ставка делалась на олимпийскую чемпионку, которая дважды побеждала в этом виде на первенствах планеты, но и Жеребченко вполне мог удивить, тем более два года назад он неожиданно взял золото на ЧМ в Лейпциге.

Великая была посеяна под первым номером и закономерно считалась главной фавориткой соревнований саблисток. В 1/8 финала опытная россиянка не оставила шансов испанке Арачели Наварро — 15:9, а затем ещё более уверенно разобралась с Анной Мартон — 15:7.

Не испытала проблем Великая и на полуфинальной стадии, где встретилась с малоизвестной Теодорой Гунтуро (Греция). Софья превзошла соперницу на четыре точных удара — 15:11 и закономерно шагнула в финал.

Столь же ожидаемо пробилась в решающее противостояние украинка Ольга Харлан, которая была посеяна под вторым номером. Фехтовальщицы регулярно встречаются на соревнованиях различного уровня и имеют давнюю историю соперничества. Например, в финале командных соревнований в сабле на Олимпийских играх — 2016 Россия с Великой в составе оказалась сильнее Украины во главе с Харлан.

На этот раз удача улыбнулась Ольге. Болельщики стали свидетелями невероятно напряжённого и красивого поединка, но в решающий момент украинка оказалась сильнее и победила с перевесом всего в один укол — 15:14. Так Харлан удалось стать шестикратной чемпионкой мира.

Великая же завоевала 15-ю медаль чемпионатов мира в карьере. Примечательно, что первую награду она взяла ещё в далёком 2004-м в Нью-Йорке. А после проигранного финала 34-летняя спортсменка призналась, что это первенство планеты может стать для неё последним.

«Неизвестно, продолжу ли я фехтовать после Олимпийских игр — 2020. Была возможность выиграть золото… Ничего страшного, у нас впереди ещё командные соревнования. Можно стать чемпионкой, но самое главное — завоевать лицензию на Олимпийские игры», — приводит слова Великой «Р-Спорт».

«Поставил бы себе твёрдую четвёрку с плюсом» 

А вот посеянный под шестым номером Жеребченко сумел в какой-то степени прыгнуть выше головы и добраться до полуфинала. В 1/8 финала Дмитрий не оставил шансов Рио Мияке — 15:5, а затем столь же уверенно расправился с Андреа Кассарой — 15:6.

Увы, справиться с призёром Олимпийских игр из Франции Энцо Лефором россиянину не удалось. Начало поединка получилось равным, и в какой-то момент соперники нанесли по четыре точных укола. Но затем французу удалось сильно оторваться в счёте, и шансов на камбэк у Жеребченко уже не осталось. Итоговый счёт — 10:15.

«Образовалась большая пауза между четвертьфиналом и полуфиналом. Вышло так, что я не сумел хорошо подготовиться. Вышел из соревнований, а вернуться на 100% не смог. Пытался что-то изменить по ходу боя, но соперник тоже достался опытный. В этот раз он оказался сильнее. В целом я бы поставил себе твёрдую четвёрку с плюсом за выступление. Хотел победить, но не получилось. В командных соревнованиях мы будем бороться за медали. Идёт олимпийский отбор, нам очень нужно выступить хорошо, и мы постараемся сделать всё возможное для этого», — заявил российский фехтовальщик. 

Таким образом, Дмитрию досталась бронза, а Лефор в результате завоевал золото. В финале он не оставил шансов первому сеяному Маркусу Мепстиду — 15:6.

Помимо Жеребченко, Россию в соревновании рапиристов представлял Тимур Арсланов, но он уже в первом круге уступил как раз Мепстиду — 9:15. 

Также в субботу состоялись встречи плей-офф в командных соревнованиях, которые сложились успешно для россиян. В женской шпаге в 1/8 финала отечественная дружина оказалась сильнее Японии — 45:39.

В мужской сабле россияне в первом раунде плей-офф также встретились с японцами и одержали более чем уверенную победу — 45:24. В четвертьфинале отечественная команда проэкзаменует немцев.

Таким образом, после трёх соревновательных дней российские фехтовальщики уверенно занимают первое место в медальном зачёте чемпионата мира. В активе отечественных спортсменов четыре золота, три серебра и две бронзы. Правда, по общему количеству наград они уступают итальянцам — девять против десяти.

Источник: Россия Сегодня

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