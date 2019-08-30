Серена Уильямс вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

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Американская спортсменка Серена Уильямс пробилась в 1/8 финала US Open — четвёртого в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема.© Paul Zimmer, via www.imago-images.de globallookpress.com
В матче третьего раунда соревнований Уильямс в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Серены на домашнем турнире Большого шлема станет представительница Хорватии Петра Мартич.
Ранее сообщалось, что швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала US Open.
Источник: Россия Сегодня