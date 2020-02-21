Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

08:53

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Как передаёт РИА Новости, представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос.

18 февраля Сечин и Лукашенко провели встречу в Минске. Лукашенко заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.

Руководитель компании, в свою очередь, отметил настрой на конструктивную работу.

«Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в республику. В 2019 году она поставила половину от импорта топлива в страну.

Источник: Россия Сегодня