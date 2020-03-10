«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

10 марта 2020     3
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

19:38

В матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» и вышла в следующую стадию соревнований.

@hcsibir Twitter

Матч, проходивший на арене «Уралец» в Екатеринбурге, завершился со счётом 2:1 в пользу «Сибири».

В составе гостей забрасывали Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. У хозяев отличился Павел Дацюк.

«Сибирь» одержала победу в серии со счётом 4:1 и вышла в следующий раунд плей-офф. Во втором раунде соперником коллектива из Новосибирска станет победитель пары «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ранее «Локомотив» сократил отставание в серии с «Йокеритом» в плей-офф КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

19:38 В матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» и вышла …


Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов
Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов

19:42 Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что ведомство имеет возможность в стрессовой ситуации продолжительное время не выходить на …


Об изменениях в Конституции севастопольцам будут рассказывать в медиацентре
Об изменениях в Конституции севастопольцам будут рассказывать в медиацентре

О поправках в Конституцию севастопольцам расскажут в новом медиацентре. Его открыли сегодня по адресу: Ленина, 38. Там же разместят информационные …


Вести Севастополь 10.03.2020
Вести Севастополь 10.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Строительство нового корпуса школы в Казачьей бухте и дома для депортированных завершат в этом году. – …


Юные инспекторы движения призвали севастопольцев к соблюдению ПДД
Юные инспекторы движения призвали севастопольцев к соблюдению ПДД

Отряд школьников из добровольной организации, пропагандирующей безопасность движения на дорогах, провели в Севастополе акцию «ЮИД помнит». Юные инспекторы Севастополя прошли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты